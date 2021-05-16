Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19 За субботу в Сумской области подтверждено 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Украине 3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2208 человек; выписаны из больниц - 3845 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 7921 человек; осуществлено тестирований за сутки - 38911 (в частности методом ПЦР - 17389, методом ИФА - 3848), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17674.

За все время пандемии в Украине заболело - 2153864 человека; выздоровели - 1857724 человека; летальных исходов - 48 075; проведения ПЦР-тестов - 9841788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231), Херсонской (194) и Сумской (172) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 137 случаев;

- Винницкая область - 62 случая;

- Волынская область - 100 случаев;

- Днепропетровская область - 530 случаев;

- Донецкая область - 260 случаев;

- Житомирская область - 126 случаев;

- Закарпатская область - 22 случая;

- Запорожская область - 115 случаев;

- Ивано-Франковская область - 87 случаев;

- Киевская область - 277 случаев;

- Кировоградская область - 49 случаев;

- Луганская область - 21 случай;

- Львовская область - 113 случаев;

- Николаевская область - 131 случай;

- Одесская область - 231 случай;

- Полтавская область - 90 случаев;

- Ровенская область - 115 случаев;

- Сумская область - 172 случая;

- Тернопольская область - 118 случаев;

- Харьковская область - 182 случая;

- Херсонская область - 194 случая;

- Хмельницкая область - 138 случаев;

- Черкасская область - 106 случаев;

- Черновицкая область - 74 случая;

- Черниговская область - 170 случаев.