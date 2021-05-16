Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:25265

Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19

За субботу в Сумской области подтверждено 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Украине 3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2208 человек; выписаны из больниц - 3845 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 7921 человек; осуществлено тестирований за сутки - 38911 (в частности методом ПЦР - 17389, методом ИФА - 3848), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17674.

За все время пандемии в Украине заболело - 2153864 человека; выздоровели - 1857724 человека; летальных исходов - 48 075; проведения ПЦР-тестов - 9841788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231), Херсонской (194) и Сумской (172) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 137 случаев;

- Винницкая область - 62 случая;

- Волынская область - 100 случаев;

- Днепропетровская область - 530 случаев;

- Донецкая область - 260 случаев;

- Житомирская область - 126 случаев;

- Закарпатская область - 22 случая;

- Запорожская область - 115 случаев;

- Ивано-Франковская область - 87 случаев;

- Киевская область - 277 случаев;

- Кировоградская область - 49 случаев;

- Луганская область - 21 случай;

- Львовская область - 113 случаев;

- Николаевская область - 131 случай;

- Одесская область - 231 случай;

- Полтавская область - 90 случаев;

- Ровенская область - 115 случаев;

- Сумская область - 172 случая;

- Тернопольская область - 118 случаев;

- Харьковская область - 182 случая;

- Херсонская область - 194 случая;

- Хмельницкая область - 138 случаев;

- Черкасская область - 106 случаев;

- Черновицкая область - 74 случая;

- Черниговская область - 170 случаев.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:29

На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 16 мая в Сумской области 75 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев
Вчера 13:12

В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев

После 72 дней лечения из Сумской больницы № 5 выписали пациентку, которую лечили от коронавируса....

На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 09:37

На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 15 мая в Сумской области 75 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
14.05.2021 08:50

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 14 мая в Сумской области 75059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 249 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных
14.05.2021 08:29

На Сумщине 249 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных

За 13 мая в Сумской области подтверждено 249 новых случаев заболевания COVID-19....

Новости

На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:29
Житель Сумщины передал в музей найденный в земле скифский меч
Сегодня 09:16
Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)
Сегодня 08:47
Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19
Сегодня 08:25
Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины
Вчера 23:01
Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины
Вчера 21:52
Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины
Вчера 20:19
Стартовал Кубок Сумщины по футболу
Вчера 19:38
У Сумах рятувальники нагадали військовослужбовцям основні вимоги пожежної безпеки
Вчера 18:20
Сумские гандболистки уступили львовянкам
Вчера 17:16
В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев
Вчера 13:12
Конотопские классики с медалями чемпионата Украины
Вчера 12:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.