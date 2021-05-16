Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19

В Украине 3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2208 человек; выписаны из больниц - 3845 человек; летальных случаев - 133; выздоровели - 7921 человек; осуществлено тестирований за сутки - 38911 (в частности методом ПЦР - 17389, методом ИФА - 3848), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17674.
За все время пандемии в Украине заболело - 2153864 человека; выздоровели - 1857724 человека; летальных исходов - 48 075; проведения ПЦР-тестов - 9841788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231), Херсонской (194) и Сумской (172) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 137 случаев;
- Винницкая область - 62 случая;
- Волынская область - 100 случаев;
- Днепропетровская область - 530 случаев;
- Донецкая область - 260 случаев;
- Житомирская область - 126 случаев;
- Закарпатская область - 22 случая;
- Запорожская область - 115 случаев;
- Ивано-Франковская область - 87 случаев;
- Киевская область - 277 случаев;
- Кировоградская область - 49 случаев;
- Луганская область - 21 случай;
- Львовская область - 113 случаев;
- Николаевская область - 131 случай;
- Одесская область - 231 случай;
- Полтавская область - 90 случаев;
- Ровенская область - 115 случаев;
- Сумская область - 172 случая;
- Тернопольская область - 118 случаев;
- Харьковская область - 182 случая;
- Херсонская область - 194 случая;
- Хмельницкая область - 138 случаев;
- Черкасская область - 106 случаев;
- Черновицкая область - 74 случая;
- Черниговская область - 170 случаев.
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