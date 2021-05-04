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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:4797

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)

Сегодня, 16 мая, в Сумах пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет столичную «Оболонь». Начало в 16.00. Матч пройдет со зрителями. Цена билета 20 грн, дети до 16 лет бесплатно.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 25 матчей, 11 побед, 7 ничьих, 7 поражений, мячи: 35-26, 40 очков, 7 место

«Оболонь»: 24 матча, 10 побед, 4 ничьи, 10 поражений, мячи: 38-28, 34 очков, 8 место

Предыдущие матчи команд:

12 мая. «Альянс» 4:2 «Полесье»

8 мая. «Оболонь» 1:1 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс»: Николай Агапов (7 голов)

«Оболонь»: Артур Мурза (7 голов)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон «Оболонь-Бровар» завершила на шестом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 14 побед, девять раз сыграла вничью и семь проиграла (51 очко, разница забитых и пропущенных мячей - 40-31).

История противостояний:

Впервые и пока последний раз команды встретились 5 ноября 2020 года в Киеве. Тогда, на «Оболонь-Арене», команда тогда еще Павла Яковенко, уверенно переиграла «Альянс» со счетом 2:0, забив по голу в конце первого тайма и в начале второго. Несмотря на имеющиеся моменты, липоводолиняны не смогли конвертировать их хотя бы в один гол.

Накануне матча:

В перенесенном матче седьмого тура «Альянс» переиграл «Полесье» со счетом 4:2 и сократил отставание от группы лидеров. Однако, расстояние от медального третьего места составляет восемь пунктов при том, что четвертый «Металлист 1925» еще не сыграл свой матч. Поэтому, говорить о борьбе за УПЛ уже поздно, однако ничто не мешает завершить дебют в Первой лиге как можно выше. В свою очередь «Оболонь» недавно осталась без тренера. Официально о причинах ухода Павла Яковенко не оглашается, однако, как сказал сам прославленный тренер, он не нашел общего языка с руководством. Пока же пост исполняющего обязанности занимает тот, кто делал это до прихода Павла Александровича - Валерий Иващенко. Во время своего второго пришествия в течение этого сезона он провел пока один матч - против «Металлиста 1925». Стремительно открыв счет, «пивовары» не смогли его удержать, и как следствие, сыграли с харьковчанами вничью 1:1. Таким образом, «Оболонь» не побеждает уже больше месяца, последняя победа датирована 10 апреля в матче с «Нивой» (2:1). А вот «Альянс» не проигрывает уже на протяжении рекордных восьми матчей (три победы и пять ничьих). Поэтому, обе команды мотивированы победить и надеемся завтра увидеть красивую и зрелищную игру.

Пресс-служба ФК «Альянс»


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