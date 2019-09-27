Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины В Коломые проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди юношей.

Глуховчанин Юрий Пусь стал чемпионом Украины по классическому пауэрлифтингу среди юношей в весовой категории до 120 кг с результатом в сумме троеборья 650 кг (240 кг приседания + 150 кг жим лежа + 260кг становая тяга). Тренируется спортсмен в физкультурно-спортивном клубе «Гармония».

Сумчанин Артем Москвин стал чемпионом в весовой категории свыше 120 кг. Его результат 575 кг (215 + 130 + 230 кг).