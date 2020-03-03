Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины В Киеве прошел чемпионат Украины среди кадетов, юниоров и молодёжи до 21 года по каратэ.

Турнир собрал 469 участников из 16 регионов. Сумскую область представляли клубы «Прогресс» (Сумы), «Вадокай» (Сумы) и «Самурай»(Глухов). Итогом выступления сборной стали три медали: «золото» - Пащенко Олег, 18-20 лет, до 75 кг («Вадокай», тренер Коломиец В.И.); «бронза» - Михайлик Станислав, 14-15 лет, 52 кг («Прогресс», тренер Угнич И.В.); «бронза» - Шумаров Богдан, 18-20 лет, 84 кг («Вадокай», тренер Коломиец В.И.).