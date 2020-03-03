Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины

Турнир собрал 469 участников из 16 регионов. Сумскую область представляли клубы «Прогресс» (Сумы), «Вадокай» (Сумы) и «Самурай»(Глухов). Итогом выступления сборной стали три медали:
«золото» - Пащенко Олег, 18-20 лет, до 75 кг («Вадокай», тренер Коломиец В.И.);
«бронза» - Михайлик Станислав, 14-15 лет, 52 кг («Прогресс», тренер Угнич И.В.);
«бронза» - Шумаров Богдан, 18-20 лет, 84 кг («Вадокай», тренер Коломиец В.И.).
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