Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины Сегодня, 15 мая, стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди любителей.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки обыграла своего недавнего обидчика по полуфиналу Кубка «Олимпию» с Полтавщины 2:1. Голы забивали Андрей Кузьмин b Дмитрий Яременко. После этой победы «Виктория» гарантировала себе первое место в группе, оторвавшись от преследователей уже на 10 очков. Осталось сыграть всего два тура.

В группе 3 ФК «Сумы» на «Аванграде» принимал кропивницкую «Зирку» и также победил 2:1. Голы забивали Дмитрий Танчик и сегодняшний именинник Вадим Шаврин. После этой победы у «Сум» 45 очков и по-прежнему 3-е место. Матч ФК «Тростянец» - СК «Каховка» состоится завтра.