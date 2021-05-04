Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины

В группе 2 «Виктория» из Николаевки обыграла своего недавнего обидчика по полуфиналу Кубка «Олимпию» с Полтавщины 2:1. Голы забивали Андрей Кузьмин b Дмитрий Яременко. После этой победы «Виктория» гарантировала себе первое место в группе, оторвавшись от преследователей уже на 10 очков. Осталось сыграть всего два тура.
В группе 3 ФК «Сумы» на «Аванграде» принимал кропивницкую «Зирку» и также победил 2:1. Голы забивали Дмитрий Танчик и сегодняшний именинник Вадим Шаврин. После этой победы у «Сум» 45 очков и по-прежнему 3-е место. Матч ФК «Тростянец» - СК «Каховка» состоится завтра.
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