Стартовал Кубок Сумщины по футболу

ФК «Дружба» 1:1 (пен. 3:4) «Дружба» (Сосновка)
Голы: Терехов Игорь (79) – Цурикров Александр (89)
ФК «Велетень» (Глухов) 3:0 «Альянс-2» (Липовая Долина)
Голы: Москаленко Антон (57, 59, оба с пенальти), Велиев Агил 87
«Явор» Краснополье 0:0 (пен. 4:2) «Аграрник-Авангард» Белополье
«Велетень-2» Глухов 0:1 ФК «Кролевец»
Гол: Жабко Артем (38)
В четвертьфинале к победителям присоединятся «Колос» (Севериновка), «Нефтяник» (Ахтырка), ФК «Шостка» и «Украина» (Токари).
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