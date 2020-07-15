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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Стартовал Кубок Сумщины по футболу

Сегодня, 15 мая, четырьмя матчами предварительного раунда стартовал Кубок области по футболу.

ФК «Дружба» 1:1 (пен. 3:4) «Дружба» (Сосновка)

Голы: Терехов Игорь (79) – Цурикров Александр (89)

ФК «Велетень» (Глухов) 3:0 «Альянс-2» (Липовая Долина)

Голы: Москаленко Антон (57, 59, оба с пенальти), Велиев Агил 87

«Явор» Краснополье 0:0 (пен. 4:2) «Аграрник-Авангард» Белополье

«Велетень-2» Глухов 0:1 ФК «Кролевец»

Гол: Жабко Артем (38)

В четвертьфинале к победителям присоединятся «Колос» (Севериновка), «Нефтяник» (Ахтырка), ФК «Шостка» и «Украина» (Токари).

 
Спорт Кубок Сумщины по футболу
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