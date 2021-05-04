У Сумах рятувальники нагадали військовослужбовцям основні вимоги пожежної безпеки

Присутнім нагадали основні вимоги пожежної безпеки яких слід неухильно дотримуватись, як в повсякденному житті так і в період службової діяльності.
Понад 300 військовослужбовців ознайомили із особливостями використання первинних засобів пожежогасіння – вогнегасниками. Окремо обговорювалось питання дотримання чіткого алгоритму дій при виникненні надзвичайних ситуацій, адже саме в такі моменти безцінною може бути кожна секунда.
Особлива увага приділялася проблемі виникнення загорянь в природних екосистемах області та розглядались заходи спрямовані на недопущення відповідних пожеж. По завершення заходу присутнім вручили тематичні пам’ятні листівки.