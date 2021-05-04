У Сумах рятувальники нагадали військовослужбовцям основні вимоги пожежної безпеки 13 травня у м. Суми на території оздоровчого табору «Зоряний» рятувальники долучились до проведення навчальних зборів із військовозабовязаними та резервним батальйоном територіальної оборони обласного центру.

Присутнім нагадали основні вимоги пожежної безпеки яких слід неухильно дотримуватись, як в повсякденному житті так і в період службової діяльності.

Понад 300 військовослужбовців ознайомили із особливостями використання первинних засобів пожежогасіння – вогнегасниками. Окремо обговорювалось питання дотримання чіткого алгоритму дій при виникненні надзвичайних ситуацій, адже саме в такі моменти безцінною може бути кожна секунда.

Особлива увага приділялася проблемі виникнення загорянь в природних екосистемах області та розглядались заходи спрямовані на недопущення відповідних пожеж. По завершення заходу присутнім вручили тематичні пам’ятні листівки.