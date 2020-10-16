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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16173

Сумские гандболистки уступили львовянкам

Во Львове продолжается финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

Во второй игре ГК «СумДУ» играл против «Львовской политехники». К сожалению, и вторую игру финала наша команда проиграла – 30:34 (15:21). Лучшими в составе сумчанок были Мария Коваленко – 11 голов, Екатерина Ерохова и Анастасия Ткач – по 6…

В другой игре «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя обыграл «Бровары-БСФК» 37:33 (17:16).

Таким образом у львовянок 4 очка, у тернополянок и броварчанок – по 2, у наших – 0.

Завтра сумчанки сыграют с тернополянками, броварчанки с львовянками. Наши еще имеют шансы даже на «серебро», но только в случае победы. При этом «Львовская политехника» должна обыграть «Бровары-БСФК» плюс нужно будет считать разницу забитых и пропущенных мячей.

Спорт Гандбол ГК СумДУ
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