Сумские гандболистки уступили львовянкам Во Львове продолжается финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

Во второй игре ГК «СумДУ» играл против «Львовской политехники». К сожалению, и вторую игру финала наша команда проиграла – 30:34 (15:21). Лучшими в составе сумчанок были Мария Коваленко – 11 голов, Екатерина Ерохова и Анастасия Ткач – по 6…

В другой игре «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя обыграл «Бровары-БСФК» 37:33 (17:16).

Таким образом у львовянок 4 очка, у тернополянок и броварчанок – по 2, у наших – 0.

Завтра сумчанки сыграют с тернополянками, броварчанки с львовянками. Наши еще имеют шансы даже на «серебро», но только в случае победы. При этом «Львовская политехника» должна обыграть «Бровары-БСФК» плюс нужно будет считать разницу забитых и пропущенных мячей.