Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12346

В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев

После 72 дней лечения из Сумской больницы № 5 выписали пациентку, которую лечили от коронавируса.

Об этом сообщается на странице отделения анестезиологии и интенсивной терапии Сумской городской больницы № 5.

«Друзья, одна из крупных побед состоялась в жизни нашего отделения! Недавно мы перевели на реабилитацию пациентку, которая лечилась у нас 72 дня с тяжелой формой SARS CoV-2. Мы вместе прошли непростой путь к выздоровлению: 2 недели инвазивной ИВЛ, постепенное уменьшение респираторной поддержки на фоне интенсивного лечения и реабилитации! При выписке сатурация 95-98% с поддержкой 3л О² в минуту, стабильные физикальные и лабораторные показатели. Коллектив инфекционной реанимации искренне желает нашей пациентке скорейшего выздоровления!!!», - говорится в сообщении.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:37

На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 15 мая в Сумской области 75 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 08:50

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 14 мая в Сумской области 75059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 249 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных
Вчера 08:29

На Сумщине 249 новых случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных

За 13 мая в Сумской области подтверждено 249 новых случаев заболевания COVID-19....

В Индии смертность от COVID-19 бьет рекорды: более 4 тысяч второй день подряд
13.05.2021 16:09

В Индии смертность от COVID-19 бьет рекорды: более 4 тысяч второй день подряд

13 мая зафиксировала более 4 тысяч смертей от COVID-19 второй день подряд....

На Сумщине 74 810 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
13.05.2021 08:54

На Сумщине 74 810 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 13 мая в Сумской области 74 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:37
В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев
Сегодня 13:12
Конотопские классики с медалями чемпионата Украины
Сегодня 12:31
Сумчане отличились на гимназиаде по тхеквондо
Сегодня 12:21
Сумской теннисист с «серебром» во Львове
Сегодня 12:01
На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда
Сегодня 11:45
Сумские дзюдоисты отличились на Кубке Украины
Сегодня 11:39
На Охтирщині завершується ремонт мосту
Сегодня 10:09
Полиция Сумщины расследует ДТП, в котором погиб велосипедист
Сегодня 09:39
Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги
Сегодня 08:16
Сумские гандболистки стартовали в финальном этапе высшей лиги
Вчера 22:59
На Сумщине доходы общего фонда областного бюджета выросли на 15,9%
Вчера 17:54
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
Вчера 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.