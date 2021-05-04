В Сумах выписали пациентку с COVID-19, которая лечилась в стационаре больше двух месяцев

Об этом сообщается на странице отделения анестезиологии и интенсивной терапии Сумской городской больницы № 5.
«Друзья, одна из крупных побед состоялась в жизни нашего отделения! Недавно мы перевели на реабилитацию пациентку, которая лечилась у нас 72 дня с тяжелой формой SARS CoV-2. Мы вместе прошли непростой путь к выздоровлению: 2 недели инвазивной ИВЛ, постепенное уменьшение респираторной поддержки на фоне интенсивного лечения и реабилитации! При выписке сатурация 95-98% с поддержкой 3л О² в минуту, стабильные физикальные и лабораторные показатели. Коллектив инфекционной реанимации искренне желает нашей пациентке скорейшего выздоровления!!!», - говорится в сообщении.
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