Конотопские классики с медалями чемпионата Украины

Соревнования собрали около 300 участников из 20 областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общекомандном зачете второе место, уступив только николаевцам.
Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 6 медалей:
1 место - Макаровець Богдан, Тяжкороб Александр;
2 место - Венець Александр;
3 место – Начовный Артур, Гегель Андрей, Шолков Константин.
Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.
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