Конотопские классики с медалями чемпионата Украины 11-12 мая в манеже ЦСК ВС г. Киев проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей до 13 лет.

Соревнования собрали около 300 участников из 20 областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общекомандном зачете второе место, уступив только николаевцам. Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 6 медалей: 1 место - Макаровець Богдан, Тяжкороб Александр; 2 место - Венець Александр; 3 место – Начовный Артур, Гегель Андрей, Шолков Константин. Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.