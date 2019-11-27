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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские классики с медалями чемпионата Украины

11-12 мая в манеже ЦСК ВС г. Киев проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей до 13 лет.

Соревнования собрали около 300 участников из 20 областей Украины. Сборная Сумщины заняла в общекомандном зачете второе место, уступив только николаевцам.

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 6 медалей:

1 место - Макаровець Богдан, Тяжкороб Александр;

2 место - Венець Александр;

3 место – Начовный Артур, Гегель Андрей, Шолков Константин.

Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.

Спорт Греко-римская борьба
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