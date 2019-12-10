Сумчане отличились на гимназиаде по тхеквондо 14 мая в Ивано-Франковске состоялся финал ІІІ Всеукраинской гимназиады по тхэквондо ВТФ.

Сумская область показала отличный результат и завоевала 4 лицензии на Всемирные игры среди школьников. Четверо сумчанок будут представлять Украину в возрастной категории 2006-2008 г.р. на чемпионате мира среди школьников, который запланирован на 11-19 сентября в Сербии.

Всего сумчане завоевали 9 медалей, а именно:

1 место - Павленко Алиса (51 кг), Гайворонская Настя (44 кг), Кривошей Лера (41 кг), Редька Влада (37 кг);

2 место - Жаловага Егор (33 кг), Склярова Дарья (33 кг);

3 место - Ревякин Илья (41 кг), Удовиченко Лера (44 кг), Захаркина Полина (33 кг).

Лучшим тренером был признан наш Александр Хоменко.