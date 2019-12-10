Сумчане отличились на гимназиаде по тхеквондо

Сумская область показала отличный результат и завоевала 4 лицензии на Всемирные игры среди школьников. Четверо сумчанок будут представлять Украину в возрастной категории 2006-2008 г.р. на чемпионате мира среди школьников, который запланирован на 11-19 сентября в Сербии.
Всего сумчане завоевали 9 медалей, а именно:
1 место - Павленко Алиса (51 кг), Гайворонская Настя (44 кг), Кривошей Лера (41 кг), Редька Влада (37 кг);
2 место - Жаловага Егор (33 кг), Склярова Дарья (33 кг);
3 место - Ревякин Илья (41 кг), Удовиченко Лера (44 кг), Захаркина Полина (33 кг).
Лучшим тренером был признан наш Александр Хоменко.
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