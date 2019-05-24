Фестиваль «Чайковський FEST» стартує 5 червня

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці мер Тростянця Юрій Бова.
Стартує фестиваль-конкурс «Чайковський FEST» 5 червня 2021. Найближчим часом організатори обіцяють опублікувати детальну інформацію щодо фестивалю.
Нагадаємо, раніше у зв’язку з карантинними заходами було вирішено проводити фестиваль дистанційно і у два тури. У минулому році цей конкурс взагалі скасували.
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