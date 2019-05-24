Фестиваль «Чайковський FEST» стартує 5 червня Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського, який традиційно відбувається у Тростянці, цього року вирішили провести офлайн.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці мер Тростянця Юрій Бова.

Стартує фестиваль-конкурс «Чайковський FEST» 5 червня 2021. Найближчим часом організатори обіцяють опублікувати детальну інформацію щодо фестивалю.

Нагадаємо, раніше у зв’язку з карантинними заходами було вирішено проводити фестиваль дистанційно і у два тури. У минулому році цей конкурс взагалі скасували.