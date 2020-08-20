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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской теннисист с «серебром» во Львове

10-14 мая во Львове проходил турнир 1-й категории ФТУ «Кубок области памяти Зенона Домбровского».

Воспитанник Сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в одиночном разряде проиграл в первом же матче, а в парном с Яремой Данилишиным из Коломыи завоевал «серебром».

Спорт Теннис
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