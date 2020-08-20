Сумской теннисист с «серебром» во Львове 10-14 мая во Львове проходил турнир 1-й категории ФТУ «Кубок области памяти Зенона Домбровского».

Воспитанник Сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в одиночном разряде проиграл в первом же матче, а в парном с Яремой Данилишиным из Коломыи завоевал «серебром».