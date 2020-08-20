Сумской теннисист с «серебром» во Львове

Воспитанник Сумской «Теннисной академии» Матвей Лемишко в одиночном разряде проиграл в первом же матче, а в парном с Яремой Данилишиным из Коломыи завоевал «серебром».
10-12 мая в Хмельницком проходил турнир ФТУ 1-й категории «Турнир памяти Сергея Донченко»....
5 мая в Ужгороде завершилось Открытое первенство Закарпатской области по теннису среди спортсменов до 14 лет....
5-6 сентября на кортах Теннисной Академии состоялся Открытый чемпионат города Сумы по теннису в парном разряде....
27 августа в Одессе завершился турнир ФТУ категории «А» «Park Residence Cup» среди спортсменов до 10 лет....
14-15 августа в Сумах проходил аматорский парный турнир «Summer Cup» по теннису...