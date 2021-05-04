На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда Происшествие произошло 14 мая, около 21.00, на автодороге между селами Бочечки и Казацкое Конотопского района.

Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2108 столкнулся мопедом «Дельта», под управлением 54-летнего водителя. В результате столкновения, водитель мопеда с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.