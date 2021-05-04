На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда

Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2108 столкнулся мопедом «Дельта», под управлением 54-летнего водителя.
В результате столкновения, водитель мопеда с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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