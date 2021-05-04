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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в ДТП пострадал водитель мопеда

Происшествие произошло 14 мая, около 21.00, на автодороге между селами Бочечки и Казацкое Конотопского района.

Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2108 столкнулся мопедом «Дельта», под управлением 54-летнего водителя.

В результате столкновения, водитель мопеда с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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