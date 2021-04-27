Сумские дзюдоисты отличились на Кубке Украины

В турнире приняли участие 349 спортсменов из 5 стран. Спортcмены Сумщины на этих соревнованиях завоевали 2 серебра: это МСМК Артем Хомула (весовая категория до 73 кг) и МС Алексей Моисеев (100 кг).
Кроме того, отличились студенты СумГУ, выступавшие за другие регионы: золотую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Наталья Чистякова. Серебряными призерами стали Геворг Манукян (78 кг) и Евгений Балевский (100+ кг). Бронзовые награды завоевали Антон Шугалеев (66 кг), Семен Ракита (100 кг) и Андрей Колесник (100+ кг).
В шаге от пьедестала остановился Алексей Галака (100+ кг).
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