Полиция Сумщины расследует ДТП, в котором погиб велосипедист

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Транспортное средство помещено на специальную площадку полиции.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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