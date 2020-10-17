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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39201

Полиция Сумщины расследует ДТП, в котором погиб велосипедист

Сегодня, 15 мая, около 00.10, по улице Сумской в пгт Недригайлов Роменского района 26-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на 53-летнего велосипедиста.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Транспортное средство помещено на специальную площадку полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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