Полиция Сумщины расследует ДТП, в котором погиб велосипедист Сегодня, 15 мая, около 00.10, по улице Сумской в пгт Недригайлов Роменского района 26-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на 53-летнего велосипедиста.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Транспортное средство помещено на специальную площадку полиции. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.