На Сумщине 190 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 15 мая в Сумской области 75 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 190 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 3, Великописаревский район - 4, Глухов - 5, Глуховский район - 8, Конотоп - 2, Краснопольский район - 20, Кролевецкий район - 2, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 11, Ахтырка - 11, Ахтырский район - 5, Ромны – 13, Роменский район - 5, Сумы - 78, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 2, Ямпольский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1222 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Глухов - 1, Шостка - 1, Ямпольский район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 70 089 человек, из них за минувшие сутки - 255 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 12, Великописаревский район - 9, Глухов – 14, Глуховский район - 2, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 3, Липоводолинский район - 15, Недригайловский район - 32, Ахтырка - 11, Ахтырский район - 5, Ромны – 13, Роменский район - 8, Сумы - 77, Сумской район - 10, Тростянецкий район - 37, Ямпольский район - 3).