Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги 14 мая прошел второй матч бронзовой серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Столичный «ХИТ» после первой победы на площадке соперников 6:3 дома принимал львовскую «Энергию». Во втором матче серии киевляне снова одолели львовян, теперь уже со счетом 7:4 и выиграли серию 2-0.

Сегодня столичные футзалисты снова переиграли команду Валерия Легчанова с разницей в три гола. У «ХИТа» дублем отметились Игорь Чернявский и Евгений Сирый, по голу провели Александр Лифер (родом из Бурыни), Александр Педяш и Евгений Жук. Ворота киевлян защищал шосткинец Александр Сирицкий, который отметился желтой краточкой.

Сам поединок выдался щедрым на голы и эмоции. «Энергетики» дважды выходили вперед, но «ХИТ» все же довел встречу до второй победы над «Энергией» в серии.

Для киевского клуба это вторые бронзовые медали Экстра-лиги в его истории.