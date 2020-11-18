Сумские футзалисты взяли «бронзу» Экстра-лиги

Столичный «ХИТ» после первой победы на площадке соперников 6:3 дома принимал львовскую «Энергию». Во втором матче серии киевляне снова одолели львовян, теперь уже со счетом 7:4 и выиграли серию 2-0.
Сегодня столичные футзалисты снова переиграли команду Валерия Легчанова с разницей в три гола. У «ХИТа» дублем отметились Игорь Чернявский и Евгений Сирый, по голу провели Александр Лифер (родом из Бурыни), Александр Педяш и Евгений Жук. Ворота киевлян защищал шосткинец Александр Сирицкий, который отметился желтой краточкой.
Сам поединок выдался щедрым на голы и эмоции. «Энергетики» дважды выходили вперед, но «ХИТ» все же довел встречу до второй победы над «Энергией» в серии.
Для киевского клуба это вторые бронзовые медали Экстра-лиги в его истории.
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