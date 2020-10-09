Сумские гандболистки стартовали в финальном этапе высшей лиги

ГК «СумДУ», который занял второе место в Центрально-Восточной группе, вместе с «Броварами-БСФК», «Львовской политехникой» и «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя в мини-турнире разыграют медали высшей лиги.
В первой игре сумчанки встретились с броварчанками, с которыми уже играли на первом этапе. Сегодня сильнее были соперницы 35:48 (13:25). Лучшими в составе наших были: Анастасия Ткач – 11 голов, Екатерина Ерохова – 9, Марина Поцелуева – 6…
В другой игре львовянки обыграли тернополянок 32:26.
Завтра сумчанки сыграют в «политехническом» дерби против львовянок, в воскресенье – с тернополянками.
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