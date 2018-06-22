В Сумах у фонтана «Садко» спилили большую иву

«К большому сожалению, большой плакучей ивы возле фонтана «Садко» уже нет. Она достигла возрастного предела, а комиссия признала ее фаутной и опасной для прохожих. На фото видно, что она была уже совсем трухлявой... Так жаль... Столько воспоминаний с ней связано…», - написала она.
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