В Сумах у фонтана «Садко» спилили большую иву Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь главного управления Госэкоинспекции в Сумской области Наталья Новак.

«К большому сожалению, большой плакучей ивы возле фонтана «Садко» уже нет. Она достигла возрастного предела, а комиссия признала ее фаутной и опасной для прохожих. На фото видно, что она была уже совсем трухлявой... Так жаль... Столько воспоминаний с ней связано…», - написала она.