Лента

admin
admin
Сегодня 17:24110

Сумська 27 реактивна артбригада імені кошового отамана Петра Калнишевського відзначає 13 років від дня створення

З днем народженням бригади її особовий склад привітав голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома.

«Сумська 27 реактивна артбригада за 13 років пройшла славетний шлях. Особовий склад бригади протягом семи років з честю й відвагою виконує військовий обов’язок, захищаючи на Сході кордони України, – зазначив Василь Хома. – Сьогодні хочеться подякувати ветеранам, які створювали бригаду, які передавали свій досвід, навчаючи молоде покоління. Також не можна не згадати і про тих героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої країни».

Голова облдержадміністрації побажав офіцерам, сержантам та солдатам бригади мирного неба, міцного здоров’я, успішної служби і непохитної віри у щасливе майбутнє України.

Привітав 27 бригаду і тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини А1476 Олег Петрик.

«Сьогодні ми відзначаємо черговий День народження нашої славетної 27 реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського», – говорив він. – Історичний шлях військової частини склався так, що в шестирічному віці у 2014 році бригада в повному складі виконувала бойові завдання в зоні АТО. Під час проведення АТО/ООС військові виконували бойові завдання з мужністю та патріотизмом. Війна на Донбасі забрала життя 28 військовослужбовців нашої військової частини. Я дякую всьому особовому складу бригади – як присутнім на плацу, так і тим, хто і сьогодні виконує бойові завдання на Сході України, за жертовність, відвагу та професіоналізм».

Також військових із святом привітали головний спеціаліст головної інспекції Міністерства Оборони України державний службовець 4-го рангу полковник Сергій КОЧКІН та заступник начальника ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Віталій Мешко.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумах уволили подозреваемого в покушении на убийство полковника полиции через три года после инцидента
Сегодня 17:36
Сумська 27 реактивна артбригада імені кошового отамана Петра Калнишевського відзначає 13 років від дня створення
Сегодня 17:24
Житель Шостки отдал за виртуальные запчасти реальные 21 тыс. грн
Сегодня 17:20
Сумська компанія розпочинає ремонт ще одного мосту
Сегодня 16:55
Сумские тепловики устроили себе дополнительный выходной
Сегодня 16:54
В Сумах на Театральной площади начали устанавливать фонтан, оборудование которого было арестовано
Сегодня 16:49
У Сумах створили благодійний фонд імені Олександра Ємця
Сегодня 16:46
У сумського оптовика, який "годував" заклади освіти, вилучили більше 2,2 тонни неякісних харчових продуктів
Сегодня 16:01
В Сумы приехали очередные инвесторы, которые хотят вложиться в мусорный завод
Сегодня 15:26
На Сумщине отстранили сельского голову, подозреваемого в получении взятки
Сегодня 15:22
Одна область снова вернулась в «оранжевую» зону
Сегодня 14:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
Сегодня 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
Вчера 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
Вчера 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.