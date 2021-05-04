Сумська 27 реактивна артбригада імені кошового отамана Петра Калнишевського відзначає 13 років від дня створення З днем народженням бригади її особовий склад привітав голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома.

«Сумська 27 реактивна артбригада за 13 років пройшла славетний шлях. Особовий склад бригади протягом семи років з честю й відвагою виконує військовий обов’язок, захищаючи на Сході кордони України, – зазначив Василь Хома. – Сьогодні хочеться подякувати ветеранам, які створювали бригаду, які передавали свій досвід, навчаючи молоде покоління. Також не можна не згадати і про тих героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої країни».

Голова облдержадміністрації побажав офіцерам, сержантам та солдатам бригади мирного неба, міцного здоров’я, успішної служби і непохитної віри у щасливе майбутнє України.

Привітав 27 бригаду і тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини А1476 Олег Петрик.

«Сьогодні ми відзначаємо черговий День народження нашої славетної 27 реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського», – говорив він. – Історичний шлях військової частини склався так, що в шестирічному віці у 2014 році бригада в повному складі виконувала бойові завдання в зоні АТО. Під час проведення АТО/ООС військові виконували бойові завдання з мужністю та патріотизмом. Війна на Донбасі забрала життя 28 військовослужбовців нашої військової частини. Я дякую всьому особовому складу бригади – як присутнім на плацу, так і тим, хто і сьогодні виконує бойові завдання на Сході України, за жертовність, відвагу та професіоналізм».

Також військових із святом привітали головний спеціаліст головної інспекції Міністерства Оборони України державний службовець 4-го рангу полковник Сергій КОЧКІН та заступник начальника ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Віталій Мешко.