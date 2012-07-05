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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:26178

В Сумы приехали очередные инвесторы, которые хотят вложиться в мусорный завод

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко обсудил с инвесторами вопрос утилизации мусора и энергомодернизации, сообщает сайт облсовета.

Строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 100-120 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год предлагают Сумщине зарубежные инвесторы. Представитель компании IVP (Чехия) Артак Лазарян рассказал об опыте их партнерства с Испанией и Португалией, где мусороперерабатывающие предприятия уже успешно работают. «Мы построили там заводы для переработки 70 000 тонн мусора в год и они обошлись в 15 млн евро. Мы готовы так же инвестировать средства в Сумской, и через 10-15 лет эксплуатации передадим завод области или городу», - отметил иностранный гость.

Он отметил, что уже через неделю инвесторы могут предложить протокол намерений и приехать в Сумы, чтобы более детально обсудить проект.

Виктор Федорченко сказал, что готов выслушать все предложения. «У нас есть проектные институты, строительные компании, есть желание усовершенствовать работу с твердыми бытовыми отходами, так как это является большой проблемой для области», - акцентировал внимание чиновник.

Также присутствующие - представители компании Nanteknik (Турция) Роман Грицюк и Геннадий Заболотный затронули тему энергомодернизации зданий, современных городских систем освещения и инженерных сетей, реализации крупных инфраструктурных проектов.

Экономика Мусорный завод
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