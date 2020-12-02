На Сумщине отстранили сельского голову, подозреваемого в получении взятки По ходатайству прокуратуры отстранен от должности глава сельского совета, который подозревается в получении 20 тыс. грн взятки.

По ходатайству Сумской областной прокуратуры решением суда 14 мая подозреваемого в получении неправомерной выгоды главы сельского совета с Ахтырщины отстранили от занимаемой должности.

Напоминаем, что глава села за предоставление в аренду двух земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства и одного участка для рыборазведения получил от физического лица 20 тыс. грн. Правоохранители задокументировали факт передачи средств. 21 апреля голове села сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Противоправную деятельность главы села разоблачены по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.