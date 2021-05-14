Одна область снова вернулась в «оранжевую» зону

В ней превышен коэффициент выявления случаев инфицирования до 20,6% при определенном показателе 20%.
Напомним: вчера последними покинули «оранжевую» зону Николаевская и Черкасская области.
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