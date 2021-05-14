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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55245

Одна область снова вернулась в «оранжевую» зону

С сегодняшнего дня Николаевская область снова вернулась к «оранжевую» зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

В ней превышен коэффициент выявления случаев инфицирования до 20,6% при определенном показателе 20%.

Напомним: вчера последними покинули «оранжевую» зону Николаевская и Черкасская области.

Общество Карантин
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