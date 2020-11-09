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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах створили благодійний фонд імені Олександра Ємця

Рідні та друзі лікаря, який пішов від нас восени минулого року, створили благодійний фонд імені Олександра Ємця та закликають всіх небайдужих долучатися до благородної справи – рятувати життя та допомагати тим, хто цього дійсно потребує...

Про це повідомляється на сторінці фонду у фейсбуці.

«Також ми будемо раді тим хто, як волонтер зможе приймати участь в організації заходів. Кошти можна перерахувати за реквізитами на фото. А тим, кому потрібна допомога благодійного фонду, звертатися до нас на сторінку в особисті повідомлення, а також за телефонами 0509848307 або 0504074026.

Благородна місія Фонду імені Олександра Ємця – допомога соціально незахищеним мешканцям Сумщини, підтримка талановитої та розумної молоді нашого краю. 

А саме це:

- допомога у боротьбі з недугами;

- розвиток спорту на Сумщині: допомога у організації поїздок та зборів;

- підтримка талановитої молоді, у здобутті професії;

Для цього мріємо згуртувати підприємців, волонтерів, громадських активістів…

Якщо ж Ви можете допомогти – прохання відгукнутися! Від кожного з нас залежить розвиток людського потенціалу Сумщини!

Навіщо створено фонд імені Олександра Ємця?

Людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Аби продовжувати благородну місію Олександра Ємця: рятувати життя та підтримувати талановиту молодь нашого краю, вирішено створити фонд.

Його започаткували  дружина, син знаменитого лікаря, друзі та близькі.

«Ми доти залишаємось людьми, доки в наших серцях є співчуття й милосердя, а серед звичних справ – допомога ближнім», - зазначають засновники фонду.

Долучитися до шляхетної справи сьогодні може кожен з Вас. 

Завчасно дякуємо всім, хто відгукнеться за небайдужість, чуйність та надану допомогу!», - йдеться в повідомлені засновників.

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Общество Александр Емец
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