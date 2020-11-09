У Сумах створили благодійний фонд імені Олександра Ємця

Про це повідомляється на сторінці фонду у фейсбуці.
«Також ми будемо раді тим хто, як волонтер зможе приймати участь в організації заходів. Кошти можна перерахувати за реквізитами на фото. А тим, кому потрібна допомога благодійного фонду, звертатися до нас на сторінку в особисті повідомлення, а також за телефонами 0509848307 або 0504074026.
Благородна місія Фонду імені Олександра Ємця – допомога соціально незахищеним мешканцям Сумщини, підтримка талановитої та розумної молоді нашого краю.
А саме це:
- допомога у боротьбі з недугами;
- розвиток спорту на Сумщині: допомога у організації поїздок та зборів;
- підтримка талановитої молоді, у здобутті професії;
Для цього мріємо згуртувати підприємців, волонтерів, громадських активістів…
Якщо ж Ви можете допомогти – прохання відгукнутися! Від кожного з нас залежить розвиток людського потенціалу Сумщини!
Навіщо створено фонд імені Олександра Ємця?
Людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Аби продовжувати благородну місію Олександра Ємця: рятувати життя та підтримувати талановиту молодь нашого краю, вирішено створити фонд.
Його започаткували дружина, син знаменитого лікаря, друзі та близькі.
«Ми доти залишаємось людьми, доки в наших серцях є співчуття й милосердя, а серед звичних справ – допомога ближнім», - зазначають засновники фонду.
Долучитися до шляхетної справи сьогодні може кожен з Вас.
Завчасно дякуємо всім, хто відгукнеться за небайдужість, чуйність та надану допомогу!», - йдеться в повідомлені засновників.
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