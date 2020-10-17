У сумського оптовика, який "годував" заклади освіти, вилучили більше 2,2 тонни неякісних харчових продуктів Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів щодо оператора ринку в м. Суми, який здійснює оптові постачання продуктів харчування, у тому числі у заклади освіти, виявлено більше 2,2 тонн непридатних харчових продуктів, що перебували в обігу та могли спричинити шкідливий вплив для здоров’я людей.

Зокрема у холодильних камерах на складі оператора ринку зберігалося:

- м’ясо свинини, яловичини та ін. в брудній пакувальній тарі без маркування з порушеним пакуванням та температурним режимом;

- пельмені, масло солодковершкове селянське зберігалося з порушенням температурних умов;

- протемірнований свинячий охолоджений фарш;

- фарш, сметана, молоко та фрукти невідомого походження без маркування;

- сир твердий зі слідами плісняви.

Крім того на потужності було виявлено інші порушення законодавства про безпечність харчових продуктів.

За виявленими фактами грубих порушень законодавства у сфері безпечності харчових продуктів було прийнято рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів на потужності даного оператора ринку та зобов’язано вилучити та/або відкликати зазначені харчові продукти, що перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людей.

Оператор ринку з зазначеним рішенням не погодився та оскаржив його до Сумського окружного адміністративного суду, посилаючись на недоведеність виявлених в ході перевірки порушень. Однак в ході судового розгляду Головним управлінням було доведено законність та обґрунтованість рішення про тимчасове припинення обігу та вилучення неякісних харчових продуктів. У задоволенні позовних вимог оператору ринку було відмовлено.

Зазначена позиція суду дозволить продовжувати ефективний та дієвий захист споживачів харчових продуктів.

Слід також зазначити, що оператором ринку була вилучена з обігу неякісна продукція, яка була частково утилізована на ДП «Лебединський ветсанзавод», а частково повернута постачальникам, що запобігло потраплянню відповідної продукції до споживачів.