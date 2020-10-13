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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39564

На Сумщине судили многодетную беременную

Женщина - уроженка г. Ворожба Белопольского района, неработающая, не замужем, на иждивении трое малолетних детей, беременна четвертым ребенком, ранее не судима.

17 марта около 12:00 подсудимая с целью совершения кражи пришла к чужому домовладению, где, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, через незапертую дверь проникла в помещение веранды жилого дома, после чего открыла дверь попала в кладовку, откуда тайно похитила угловую шлифовальную машинку стоимостью 1064 грн, пишет hlukhiv.info.

Допрошенная в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью. В содеянном искренне раскаялась, ущерб полностью возместила, потерпевший не имеет к ней претензий.

Учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного уголовного преступления, а также учитывая ее искреннее раскаяние, полное возмещение причиненного вреда, наличие на иждивении трех малолетних детей и пребывания на это время подсудимой в состоянии беременности, суд считает необходимым назначить ей более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст.185 УК Украины, применив статью 69 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в сумме пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн в пользу государства, плюс 490 грн 35 коп. процессуальных издержек.

Право Кража
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