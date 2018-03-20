На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание

Принять участие в аукционах может каждый желающий, а новые предложения появляются еженедельно.
Перечень доступных для приватизации объектов доступен по ссылке.
Согласно закону, к малой приватизации относятся активы, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Однако в основном на продажу выставляются значительно дешевле лоты - отдельные здания, автомобили, и лишь иногда целые имущественные комплексы и предприятия.
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