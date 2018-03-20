На Сумщине выставлено на приватизацию 31 здание В рамках малой приватизации в Сумской области готовятся аукционы по продаже 31 объекта недвижимости, большинство из которых - нежилые здания.

Принять участие в аукционах может каждый желающий, а новые предложения появляются еженедельно. Перечень доступных для приватизации объектов доступен по ссылке. Согласно закону, к малой приватизации относятся активы, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Однако в основном на продажу выставляются значительно дешевле лоты - отдельные здания, автомобили, и лишь иногда целые имущественные комплексы и предприятия.