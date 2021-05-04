На Сумщині виробника напівфабрикатів оштрафували на 228 тисяч через антисанітарію У липні 2020 року до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області надійшла заява від споживача про те, що останнім були придбані млинці з куркою та грибами та при розпакуванні яких було відчутно неприємний запах.

Окрім того, споживач повідомив, що прибувши за адресою потужності виробника ним було з’ясовано, що приміщення, в якому виробляються напівфабрикати знаходиться в антисанітарійному стані.

Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Тому, спеціалістами Головного управління проведено позапланову перевірку за адресою потужності (приватного гаражу) виробника, у результаті якої були виявлені порушення загальних гігієнічних вимог, що вказують на повну незахищеність харчових продуктів від забруднення під час переробки та обігу. А саме:

- потужність розміщена у трьох гаражних приміщеннях не прилаштованих для виготовлення харчової продукції та захаращена непотрібними речами, які не мають відношення до виготовлення продукції;

- обладнання забруднене, цілісність його порушена, на холодильних камерах кімнати приймання сировини бруд, іржа, холодильники відключені, полиці на яких зберігаються харчові продукти виготовлені із орієнтовано-стружкових плит, миття та дезінфекція яких неможлива, під час перевірки не було надано доказів їх безпечності при використанні з харчовими продуктами;

- будь яка вентиляція на потужності відсутня (через відсутність вентиляції і великій щільності працюючих, під час виробничого процесу всі зовнішні двері були відкриті, при цьому на фарш та тісто потрапляв пил, бруд, токсичні речовини, які викидає автотранспорт з розташованої в приблизно 15 метрах проїзної частини);

- підлога мала порушену цілісність покриття, в деяких місцях пошкодження лінолеуму, та його відсутність взагалі (забруднена цементна поверхня), вкрита брудними шматками гофрокартону, брудною тканинною доріжкою (із приміщення виготовлення продукції в кімнату зберігання);

- робочий інвентар миється та дезінфікується у раковині де також проходять обробку м’ясо, риба та овочі, а зберігається у виробничих цехах без додаткового захисту від забруднень, оператором ринку в ході перевірки не були надані докази проведення їх миття, чищення та дезінфекції;

- для складання форм з готовими пельменями використовувались кутники з тирсоплити, які контактують безпосередньо з харчовими продуктами і докази безпечності яких надано не було, що могло стати джерелом механічного, хімічного та бактеріологічного забруднення харчових продуктів та створювати загрозу для життя та/або здоров’я людей, які їх споживають.

- відсутній контроль стану здоров’я персоналу, який контактує з харчовими продуктами, оскільки персонал працює на потужності, безпосередньо контактуючи з тістом, фаршем, іншими харчовими продуктами без захисних рукавичок і на потужності не ведеться перевірка зовнішнього вигляду персоналу перед початком роботи на наявність ознак гнійничкових захворювань, а також недопущення до роботи відповідних осіб;

- п ервинна продукція (яйця, фарш курячий, риба, овочі) зберігаються на потужності в умовах, що не запобігають їх псуванню та не забезпечують захист від забруднення. Фарш, риба зберігаються у холодильному обладнанні, що має неналежні гігієнічні умови (іржаві брудні полиці з відколотим пластиком). Фарш курячий знаходився у холодильнику при t +22 0 C. Чищена цибуля стояла у відкритому відрі на підлозі. На яйця, рибу, овочі не було надано супровідних документів. На фарші курячому, цибулі чищеній, рибі відсутні стікери чи інші записи, за якими можна встановити час їх розміщення та термін безпечного використання.

Одночасно, з метою проведення мікробіологічних випробувань, спеціалістами Головного управління були відібрані зразки напівфабрикатів та передані до Сумської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

За результатами лабораторних досліджень відібраних зразків харчових продуктів було виявлено у пельменях сибірських та котлетах рибних БГКП (коліформні бактерії), наявність якого не допускається.

За даним фактом було складено протокол про порушення законодавства про харчові продукти та корми на підставі якого, з урахуванням наявності загрози для життя та здоров’я людей, винесено постанову про застосування до оператора ринку штрафу в розмірі 28338 грн.

Також було винесено рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів. У зв’язку з невиконанням оператором ринку зазначеного рішення та продовження виробництва харчових продуктів в антисанітарних умовах, до нього було застосовано штрафні санкції в розмірі 200 000 грн.

Не погодившись із застосованими штрафними санкціями суб’єкт господарювання звернувся до Сумського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом щодо визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу. Однак Головним управлінням в судовому порядку було доведено законність та обґрунтованість застосованих штрафних санкцій та судовими рішеннями по справі в задоволенні позовних вимог про скасування постанов про застосування штрафних санкцій в сукупному розмірі 228 338 грн. було відмовлено.

Головне управління звертає увагу суб’єктів господарювання, що відповідно до ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми та побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»: