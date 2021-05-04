На Сумщине доходы общего фонда областного бюджета выросли на 15,9% По информации Департамента финансов Сумской облгосадминистрации, за январь - апрель 2021 года в общий фонд местных бюджетов области (без учета трансфертов) поступило 2 407 600 000 гривен собственных доходов, что обеспечило выполнение утвержденных местными советами объемов на соответствующий период на 105%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходная часть местных бюджетов выросла на 15,9%, или на 330,3 млн гривен.

Сверх плана местные бюджеты области получили 114,5 млн гривен. Утвержденные годовые объемы выполнен на 32,3%.

9 местных бюджетов области не выполнили утвержденных местными советами объемов на январь - апрель 2021 года, а именно: Ахтырский район, Дружбовская, Грунская, Нижнесыроватская, Тростянецкая, Чупаховская, Ричковская, Сынивская, Путивльская территориальные громады.

Также произошло снижение фактических поступлений по сравнению с прошлым годом по 4 территориальных громадах: Ворожбянской - на 50,6% или на 9 458,2 тыс. гривен, Сынивской - на 9,1% или на 712 тыс. гривен, Хмелевской - на 5% или на 528,5 тыс. гривен, Николаевской поселковой - на 2,7% или 540,7 тыс. гривен.