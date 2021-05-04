Житель Шостки отдал за виртуальные запчасти реальные 21 тыс. грн Более 21 000 гривен предоплаты перечислил продавцу, которым оказался аферист, 44-летний житель Шостки.

По словам 44-летнего пострадавшего, предложение о продаже автозапчастей по выгодной цене он нашел на известном Интернет-ресурсе. По указанному в объявлении номеру телефона он связался с автором и договорился с ним о сделке. Последний на месседжер прислал шосткинцу ссылку на сайт продаж подержанных автозапчастей и якобы фотографию своего паспорта.

По условиям продавца, нужно сделать полную предоплату на указанный номер банковской карты, а потом он отправит товар логистической компанией.

Покупатель попросил свою дочь проверить возможными способами сайт, ссылку на который ему прислали. И девушка нашла несоответствия, о чем предупредила отца, впрочем, тот решил рискнуть и перечислил 21 400 гривен предоплаты.

Несколько дней «продавец» уверял шосткинца по телефону, что после праздников обязательно пришлет ему заказанные запчасти. Однако в указанный день «мобильный» автора объявления перестал отвечать, а товар потерпевший так и не получил.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за покупаемых в Интернете товар. Платите за него во время его получения, предварительно проверив содержимое посылки и качество предлагаемой вещи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.