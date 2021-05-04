По словам 44-летнего пострадавшего, предложение о продаже автозапчастей по выгодной цене он нашел на известном Интернет-ресурсе. По указанному в объявлении номеру телефона он связался с автором и договорился с ним о сделке. Последний на месседжер прислал шосткинцу ссылку на сайт продаж подержанных автозапчастей и якобы фотографию своего паспорта.
По условиям продавца, нужно сделать полную предоплату на указанный номер банковской карты, а потом он отправит товар логистической компанией.
Покупатель попросил свою дочь проверить возможными способами сайт, ссылку на который ему прислали. И девушка нашла несоответствия, о чем предупредила отца, впрочем, тот решил рискнуть и перечислил 21 400 гривен предоплаты.
Несколько дней «продавец» уверял шосткинца по телефону, что после праздников обязательно пришлет ему заказанные запчасти. Однако в указанный день «мобильный» автора объявления перестал отвечать, а товар потерпевший так и не получил.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста.
Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за покупаемых в Интернете товар. Платите за него во время его получения, предварительно проверив содержимое посылки и качество предлагаемой вещи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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