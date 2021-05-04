Правоохранители Сумщины разыскивают псевдобанкира, обобравшего ахтырчанку Жертвой мошенников стала жительница города Ахтырка. Она предоставила конфиденциальную информацию относительно своего банковского счета и в результате потеряла средства на сумму 16 500 гривен.

В Ахтырский районный отдел полиции поступило сообщение от 62-летней местной жительницы. Заявительнице позвонил неизвестный и представился работником банка. Под предлогом оплаты товара из интернет-магазина мошенница завладела средствами пострадавшей в сумме 16 500 гривен.

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят якобы из банка и просят назвать коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.