Правоохранители Сумщины разыскивают псевдобанкира, обобравшего ахтырчанку

В Ахтырский районный отдел полиции поступило сообщение от 62-летней местной жительницы. Заявительнице позвонил неизвестный и представился работником банка. Под предлогом оплаты товара из интернет-магазина мошенница завладела средствами пострадавшей в сумме 16 500 гривен.
Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят якобы из банка и просят назвать коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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