В Сумах полиция охраны усмирила хулигана (видео)

В Сумах, около шести часов, на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал «Тревога». Сработала охранная сигнализация продовольственного магазина. За считанные минуты на место происшествия прибыл наряд полиции охраны.
«Прибыв на вызов мы увидели молодого человека, который срывал металлическую кровлю с подвального помещения, - комментирует событие младший инспектор группы реагирования батальона УПО Сумской области. - В дальнейшем выяснилось, что он повредил замок входной двери магазина и пытался открыть защитные решетки».
Мужчине 27 лет, и, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, то объяснить свои действия и намерения не смог. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Злоумышленник доставлен в полицию для дачи объяснений. Правоохранители проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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