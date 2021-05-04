На Донбасі загинув боєць Конотопської бригади 13 травня на сході країни загинув боєць 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"Знову сумна звістка. На жаль, знову втрата!

З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима.

13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти.

Військовий був родом з с. Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року. 13 травня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Світла і вічна пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.