Правоохоронці Роменщини розшукують аферисток, які ошукали літню жінку Жертвою шахраїв стала 91-річна мешканка села Сміле. Зловмисниці заволоділи заощадженнями бабусі у розмірі 5 000 гривень.

Як повідомила сама постраждала, до її оселі завітали три невідомі особи, які назвались представниками сільської ради. Зловживаючи довірою літньої жінки вони завірили стареньку, що хочуть обміняти старі купюри на нові. Заявниця необачливо показала шахрайкам усі свої заощадження, частину яких вони таємно викрали з будинку, а частину навіть витягли з кишені бабусі. Оговтавшись через декілька годин постраждала звернулась до поліції.

Наразі поліцейські проводять заходи з метою встановлення та затримання аферистів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство».

Поліція вкотре наголошує громадянам не довіряти незнайомим співрозмовникам.

Відділ комунікації поліції Сумської області