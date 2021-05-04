Поліцейські затримали чоловіка, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці

Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть потерпілої настала внаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень.
У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисника. Ним виявився 44–річний співмешканець померлої.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та обрання йому запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Сумської області