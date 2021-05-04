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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Поліцейські затримали чоловіка, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці

Подія сталася учора, у селі Боромля. До відділення поліції №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення від однієї з місцевих жительок про те, що вона виявила свою сусідку без ознак життя.

 
На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин події. Там працівники поліції виявили тіло 39-річної жінки, яке у подальшому було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть потерпілої настала внаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисника. Ним виявився 44–річний співмешканець померлої.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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