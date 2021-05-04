На Сумщині митника підозрюють у хабарництві Сумською обласною прокуратурою 13 травня 2021 року повідомлено про підозру державному інспектору митного поста «Бачівськ» Північної митниці Державної митної служби України за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, державний інспектор, перебуваючи на службі, систематично отримувала кошти від перевізників за нестворення штучних перешкод під час перетину кордону. Водії вимушені були сплачувати «данину», щоб уникнути затягування процедури проходження митних формальностей. Під час санкціонованого обшуку на території митного поста вилучено гривні, євро, російські рублі та румунські леї. Усього вилучено готівку еквівалентом 20 тис. грн.

Протиправну діяльність особи припинено Державним бюро розслідувань, розташованим у м. Полтава, за оперативного супроводу Головного оперативного розшукового відділу Сумського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.