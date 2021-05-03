«Большое Строительство» Владимира Зеленского: В Сумской области ремонтируется еще одна дорога Продолжаются работы по текущему среднему ремонту на автомобильной дороге Р-61 Батурин - Конотоп – Сумы.

Сейчас ремонтные работы ведутся возле пгт Терны. Планируется восстановить 7,5 км дорожного покрытия.

«Реализация программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» на Сумщине – это новый уровень инфраструктуры в районах. Строятся школы, больницы, амбулатории, а к ним ведут качественные дороги» – отметил председатель облгосадминистрации Василий Хома. – Облгосадминистрация вместе со Службой автомобильных дорог в Сумской области контролирует качество и скорость выполненных работ»

Нужно отметить, что эта дорожная магистраль объединяет районные центры Сумщины и соседней Черниговщины. Дорога очень важна для обеих областей.

«Раньше по этой дороге невозможно было ехать, – рассказывает водитель Александр Черкасенко. – От имени всех водителей спасибо всем причастным за этот ремонт. Надеюсь, что через пару лет мы не узнаем дороги нашей страны – они будут как в Европе».

Напомним, в 2020 году уже было восстановлено 5 км дорожного покрытия по указанной автомобильной дороге.