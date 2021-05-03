Підозрюваного у вбивстві сусіда взяли під варту За клопотанням Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 13 травня 2021 року 63-річному підозрюваному в умисному вбивстві сусіда обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Подія сталась 11 травня 2021 року в м. Конотоп. У підозрюваного був тривалий конфлікт із сусідом. Щоб його владнати, він запросив чоловіка на території свого домоволодіння. Однак мирно вирішити конфлікт не вдалось, відтак чоловік чотири рази вистрілив у свого опонента з обрізу мисливської рушниці. Від отриманих поранень 70-річний чоловік помер на місці події.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. До цього він вже 9 разів був засуджений, за вказаний злочин може відправитись за грати на 15 років.