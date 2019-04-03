В СумГУ выбрали мисс университета (видео)

Встречайте бурными аплодисментами победительниц конкурса Мисс СумГУ 2021:
Мисс Грация - № 2 Штанько Мария
Мисс Артистизм - № 8 Грищенко Надежда
Мисс Оригинальность - № 5 Дедюхина Анастасия
Мисс Элегантность - № 4 Новгородцева Мария
Мисс Очарование - № 7 Белоконь Анастасия
Мисс Талант - № 1 Мусиенко Дарья
Мисс Изысканность - № 9 Устименко Ксения
Мисс Совершенство - № 3 Красий Елизавета
Мисс Фотомодель - № 6 Калинина Маргарита
Мисс Интернет-любимица - № 6 Калинина Маргарита
Мисс зрительских симпатий:
III место - № 9 Устименко Ксения
II место - № 3 Красий Елизавета
I место - № 8 Гринченко Надежда
Вторая Вице мисс - № 4 Новгородцева Мария
Первая Вице мисс - № 5 Дедюхина Анастасия
Мисс СумГУ - № 3 Красий Елизавета
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