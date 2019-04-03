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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:11144

В СумГУ выбрали мисс университета (видео)

13 мая прошел конкурс Мисс СумГУ-2021.

Встречайте бурными аплодисментами победительниц конкурса Мисс СумГУ 2021:

Мисс Грация - № 2 Штанько Мария

Мисс Артистизм - № 8 Грищенко Надежда

Мисс Оригинальность - № 5 Дедюхина Анастасия

Мисс Элегантность - № 4 Новгородцева Мария

Мисс Очарование - № 7 Белоконь Анастасия

Мисс Талант - № 1 Мусиенко Дарья

Мисс Изысканность - № 9 Устименко Ксения

Мисс Совершенство - № 3 Красий Елизавета

Мисс Фотомодель - № 6 Калинина Маргарита

Мисс Интернет-любимица - № 6 Калинина Маргарита

Мисс зрительских симпатий:

III место - № 9 Устименко Ксения

II место - № 3 Красий Елизавета

I место - № 8 Гринченко Надежда

Вторая Вице мисс - № 4 Новгородцева Мария

Первая Вице мисс - № 5 Дедюхина Анастасия

Мисс СумГУ - № 3 Красий Елизавета

Досуг Мисс СумГУ
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