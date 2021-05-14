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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50594

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 14 мая в Сумской области 75059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 249 человек (Белопольский район - 10, Бурынский район - 3, Глухов – 11, Глуховский район - 16, Конотоп – 24, Конотопский район - 12, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 7, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 10, Недригайловский район - 7, Ахтырка - 10, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 5, Ромны – 13, Роменский район - 11, Сумы - 72, Сумской район - 15, Тростянецкий район - 7, Шостка - 6, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1218 летальных случая, из них за минувшие сутки - 12 (Лебединский район - 1, Кролевецкий район - 2, Ахтырка - 1, Сумы 6, Шостка 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 69 834 человек, из них за минувшие сутки - 499 (Белопольский район - 4, Бурынский район - 30, Глухов - 17 Глуховский район - 6, Конотоп – 21, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 5, Лебедин - 4, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 13, Недригайловский район - 37, Путивльский район - 3, Ромны - 45, Роменский район - 11, Сумы - 236, Сумской район – 28, Тростянецкий район - 10, Шостка - 19, Ямпольский район - 1).

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Общество Коронавирус
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