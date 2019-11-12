На вулицях і у маршрутках Сум з’явилась реклама з нецензурною лайкою

Рекламний носій на одному з перехресть Сум містить напис, який можна читати у двох варіантах. Коли кореспондент Суспільного попросив перехожих озвучити те, що вони бачать, хтось прочитав це з вживанням лайки, а хтось розумів на яке слова натякають, але не читав, для декого це виявилось нормальним, пише Суспільне.
"Зрозуміло, на що вони там натякають і яке лайливе слово хочуть вжити. Це все зрозуміло. А чому б і ні? Я вважаю це нормально", – сказав один з опитаних.
Дехто читав як рекламу про схуднення, інші перехожі читати слоган до кінця не схотіли. У кафе, чиї дані зазначені на носії, з журналістами Суспільного спілкуватись відмовились.
Ярослав Яненко викладає журналістику в одному з сумських вишів, керівник секції реклами. Він також звернув увагу на напис.
"Там є певні хитрощі – кольором трошки погралися, натяками, але враження від неї, звичайно, як від неетичної реклами. Я думаю, що когось вона обурює. І це правильна реакція. Чи можна вплинути на рекламодавців? Тут треба впливати, перш за все, на рекламних розповсюджувачів, не лише на рекламодавців. Це власники рекламних носіїв – рекламних щитів. Наприклад, сітілайтів, реклама в маршрутних таксі – бачив таку рекламу", – говорить доцент кафедри журналістики СумДУ Ярослав Яненко.
"Люди хочуть привернути максимальну увагу до свого повідомлення, до свого рекламованого товару. Це така реклама, іноді її можна назвати шокуючою, іноді провокативною. Але є велике питання, чи буде вона ефективною. Чому. В рекламі є такий ефект, він називається "образ вампір". Така цікава назва визначається тим, що творча ідея затьмарює рекламований продукт. Ми з вами запам’ятаємо, можливо, оцей такий двозначний слоган, візуальний образ, але не запам’ятаємо хто саме рекламувався", – говорить Ярослав Яненко.
У Держпродспоживслужбі говорять, що 5 травня відкрили справу про порушення законодавства про рекламу за цим фактом.
"Читається цей текст "Я худєю" з маленькою літерою "д", яка кудись провалилася вниз – однозначно, як нецензурне слово. Тому зрозуміло, що повз такої реклами ми не могли пройти. Ми зараз встановлюємо замовника цієї реклами. Статтею 7 Закону України "Про рекламу" передбачено, що зображення та текст реклами не повинні порушувати моральні, етичні норми. Частиною 6 ЗУ "Про рекламу" передбачено, що мова реклами може бути виключно українською мовою, тобто, знову ж таки порушення", – пояснює начальниця відділу ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Алла Степаненко.
За словами пані Алли, вони направили запити до Сумської міськради, бо дозвіл на розміщення цього носія видавався там. І до приватного перевізника, в автобусах якого також розміщувалася ця реклама, щоб встановити замовника та власника рекламних носіїв.
Чи можна схуднути споживаючи суші, як про це йдеться в рекламі, Суспільне поцікавилось у лікаря-дієтолога Юлії Сміянової.
"Якщо розглядати суші як дієтичний продукт, то я б його не назвала дієтичним, тому що в суші додають рисовий оцет. Він покращує апетит. Якщо взяти стандартну порцію суші, яка містить, приблизно, 200г рису, то просто рису людині важко з’їсти, а в формі суші, навпаки, дуже легко. Переважно люди, які їдять суші, вони переїдають", – пояснила дієтолог Юлія Сміянова.
Олександр Запорожець, в маршрутках якого Держпродспоживслужба виявила цю рекламу, відмовився від коментарів. Від Сумської міськради та фірми-власниці рекламних конструкцій Суспільне чекає коментар. Компанія "Прайм-Груп", як зазначено на її сайті, у 2017 році на Київському міжнародному фестивалі реклами заснувала нагороду, яку планує вручати щорічно – "За сміливість" – вона покликана заохочувати креативну спільноту "виходити за межі" буденності під час розробки ідей для зовнішньої реклами.
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