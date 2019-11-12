На вулицях і у маршрутках Сум з’явилась реклама з нецензурною лайкою Реклама з нецензурною лайкою з’явилася на вулицях і у маршрутках Сум. Чи не порушує вона закону – це з’ясовує держпродспоживслужба. Про що йдеться та як на неї реагують містяни, далі у матеріалі.

Рекламний носій на одному з перехресть Сум містить напис, який можна читати у двох варіантах. Коли кореспондент Суспільного попросив перехожих озвучити те, що вони бачать, хтось прочитав це з вживанням лайки, а хтось розумів на яке слова натякають, але не читав, для декого це виявилось нормальним, пише Суспільне.

"Зрозуміло, на що вони там натякають і яке лайливе слово хочуть вжити. Це все зрозуміло. А чому б і ні? Я вважаю це нормально", – сказав один з опитаних.

Дехто читав як рекламу про схуднення, інші перехожі читати слоган до кінця не схотіли. У кафе, чиї дані зазначені на носії, з журналістами Суспільного спілкуватись відмовились.

Ярослав Яненко викладає журналістику в одному з сумських вишів, керівник секції реклами. Він також звернув увагу на напис.

"Там є певні хитрощі – кольором трошки погралися, натяками, але враження від неї, звичайно, як від неетичної реклами. Я думаю, що когось вона обурює. І це правильна реакція. Чи можна вплинути на рекламодавців? Тут треба впливати, перш за все, на рекламних розповсюджувачів, не лише на рекламодавців. Це власники рекламних носіїв – рекламних щитів. Наприклад, сітілайтів, реклама в маршрутних таксі – бачив таку рекламу", – говорить доцент кафедри журналістики СумДУ Ярослав Яненко.

Як рекламіст-практик Ярослав Яненко говорить, що такі прийоми не завжди ефективні.

"Люди хочуть привернути максимальну увагу до свого повідомлення, до свого рекламованого товару. Це така реклама, іноді її можна назвати шокуючою, іноді провокативною. Але є велике питання, чи буде вона ефективною. Чому. В рекламі є такий ефект, він називається "образ вампір". Така цікава назва визначається тим, що творча ідея затьмарює рекламований продукт. Ми з вами запам’ятаємо, можливо, оцей такий двозначний слоган, візуальний образ, але не запам’ятаємо хто саме рекламувався", – говорить Ярослав Яненко.

У Держпродспоживслужбі говорять, що 5 травня відкрили справу про порушення законодавства про рекламу за цим фактом.

"Читається цей текст "Я худєю" з маленькою літерою "д", яка кудись провалилася вниз – однозначно, як нецензурне слово. Тому зрозуміло, що повз такої реклами ми не могли пройти. Ми зараз встановлюємо замовника цієї реклами. Статтею 7 Закону України "Про рекламу" передбачено, що зображення та текст реклами не повинні порушувати моральні, етичні норми. Частиною 6 ЗУ "Про рекламу" передбачено, що мова реклами може бути виключно українською мовою, тобто, знову ж таки порушення", – пояснює начальниця відділу ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Алла Степаненко.

За словами пані Алли, вони направили запити до Сумської міськради, бо дозвіл на розміщення цього носія видавався там. І до приватного перевізника, в автобусах якого також розміщувалася ця реклама, щоб встановити замовника та власника рекламних носіїв.

Чи можна схуднути споживаючи суші, як про це йдеться в рекламі, Суспільне поцікавилось у лікаря-дієтолога Юлії Сміянової.

"Якщо розглядати суші як дієтичний продукт, то я б його не назвала дієтичним, тому що в суші додають рисовий оцет. Він покращує апетит. Якщо взяти стандартну порцію суші, яка містить, приблизно, 200г рису, то просто рису людині важко з’їсти, а в формі суші, навпаки, дуже легко. Переважно люди, які їдять суші, вони переїдають", – пояснила дієтолог Юлія Сміянова.

Олександр Запорожець, в маршрутках якого Держпродспоживслужба виявила цю рекламу, відмовився від коментарів. Від Сумської міськради та фірми-власниці рекламних конструкцій Суспільне чекає коментар. Компанія "Прайм-Груп", як зазначено на її сайті, у 2017 році на Київському міжнародному фестивалі реклами заснувала нагороду, яку планує вручати щорічно – "За сміливість" – вона покликана заохочувати креативну спільноту "виходити за межі" буденності під час розробки ідей для зовнішньої реклами.