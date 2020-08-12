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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:18194

Конотпочанин ограбил знакомую, забрав из дома телевизор

Работники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции разоблачили мужчину, который ограбил свою знакомую.

В полицию Конотопа обратилась 65-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что к ней домой пришел знакомый и начал обвинять в том, что она якобы украла у него деньги. Между собеседниками завязалась словесная перепалка. В ходе которой 43-летний мужчина нанес телесные повреждения потерпевшей и забрал телевизор, в качестве компенсации.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление
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