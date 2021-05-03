У Сумській «Романтиці» відбудеться «Жива бібліотека»

Під час заходу в учасників буде можливість поспілкуватися зі спікерами, які працюють в найрізноманітніших сферах: правопорядок, освіта, інтелектуальна власність, комунікації, волонтерство.

У ролі «посібників» виступатимуть:

Ольга ПОЛЯКОВА «Ключі до успішного спілкування»;

Марина ГОРЬКОВСЬКА «Робота з молоддю: відповідальність підлітків»;

Яна САДИКОВА «Академічна доброчесність»;

Катерина МІНАЄВА «Права людини»;

Посібник у 3-х томах: волонтери Йоша, Нагіхан, Фейза «Волонтерство: початок».

Захід відбудеться 15 травня з 12:00 до 15:00 у молодіжному центрі «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3)

Він орієнтований на цільову аудиторію віком 15-17 років.

Захід проводиться без попередньої реєстрації, але, зважаючи на карантинні обмеження, кількість учасників обмежена за умови обовязкового використання засобів індивідуального захисту.

«Жива бібліотека» організовується ГО «Center for Euroinitiatives», євроклубами Сумщини та КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді».