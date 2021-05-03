У Сумській «Романтиці» відбудеться «Жива бібліотека»

Під час заходу в учасників буде можливість поспілкуватися зі спікерами, які працюють в найрізноманітніших сферах: правопорядок, освіта, інтелектуальна власність, комунікації, волонтерство.
У ролі «посібників» виступатимуть:
Захід відбудеться 15 травня з 12:00 до 15:00 у молодіжному центрі «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3)
Він орієнтований на цільову аудиторію віком 15-17 років.
Захід проводиться без попередньої реєстрації, але, зважаючи на карантинні обмеження, кількість учасників обмежена за умови обовязкового використання засобів індивідуального захисту.
«Жива бібліотека» організовується ГО «Center for Euroinitiatives», євроклубами Сумщини та КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді».