8-летнюю жительницу Глуховщины пришлось оперировать после катания на качели

Как сообщают источники, причиной случившегося стал удар качелью в область брюшной полости ребенка.
Пострадавшая была доставлена в Глуховскую горбольницу с подозрением на закрытую травму живота, после чего ее госпитализировали в больницу соседнего города.
В администрации Шосткинской ЦРБ сообщили, что после проведения диагностики девочка была прооперирована. По словам медиков, состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить в Шосткинской больнице, пишет Глухов.инфо.