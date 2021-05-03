8-летнюю жительницу Глуховщины пришлось оперировать после катания на качели Инцидент произошел вчера, 12 мая. В результате неудачного стечения обстоятельств 8-летняя жительница Березовской ОТГ оказалась на больничной койке

Как сообщают источники, причиной случившегося стал удар качелью в область брюшной полости ребенка.

Пострадавшая была доставлена в Глуховскую горбольницу с подозрением на закрытую травму живота, после чего ее госпитализировали в больницу соседнего города.

В администрации Шосткинской ЦРБ сообщили, что после проведения диагностики девочка была прооперирована. По словам медиков, состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить в Шосткинской больнице, пишет Глухов.инфо.