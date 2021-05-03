Сумские чиновники не думают о развитии инфраструктуры города По иску Окружной прокуратуры города Сумы Хозяйственный суд Сумской области обязал застройщика уплатить почти 1,3 млн грн паевых взносов.

Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации многоэтажного жилого дома с ноября 2019 году в нарушение условий договора застройщиком не уплачены в местный бюджет средства долевого участия на развитие инфраструктуры города. При этом Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, как уполномоченный государством орган, в суд с иском о взыскании указанных средств не обратилось. Поэтому прокуратура встала на защиту интересов государства.

Суд согласился с доводами прокурора.