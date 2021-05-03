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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57181

У Сумському театрі ім. Щепкіна презентують нову виставу за мотивами повісті Гоголя “Вій” (16+)

15 та 16 травня о 18:00 у Сумському національному театрі ім. М.С. Щепкніа – прем’єра вистави “Чудернацькі пригоди Бурсака”. Це містична варіація на 2 дії за мотивами повісті М. Гоголя “Вій”.

Головний герой філософ Хома Брут стає на шлях “пошуку істини”, але натомість потрапляє у вир комічних і водночас драматичних пригод, що наповнюють сюжетну лінію особливим гоголівським колоритом.

Своєрідною противагою Хомі Бруту виступає Панночка, яка є невід’ємною частиною народного фольклору, уособленням містичних сил, що полюють за слабкими людськими душами…

Дійові особи:
Явтух – заслужений артист України Анатолій Красовський, Володимир Назаренко;
Спирид – Юрій Садовничий, Віталій Хоменко;
Дорош – Артем Кнопік, Олександр Михайлов;
Хома Брут – Владислав Калініченко, Владислав Писарев;
Панночка – Анастасія Леміш, Юлія Ковтун;
Хвеська – Дарія Маригіна, Катерина Саченко, Гелена Албагачієва;
Людина-примара – Назар Мачула.

Нечисть – Сергій Ерошкін, Сергій Мирошніченко, Владислав Божок,
Евгенія Валюх, Уляна Бєлова-Калініченко, Ірина Рєчкіна,
Анна Сліпченко, Дарина Байстрюченко, Катерина Рашевська, Анастасія Ластовецька,
Анна Пахомова, Дарія Купальна,
Крістіна Зограбян.

Хор: засл. працівник культури України Катерина Докукіна, Олена Оноприйко, Надія Фесенко, Ліна Люта, Олена Висоцька, Анастасія Старосельська, Катерина Дорошко, Максим Одінцов, Максим Шолох.

Режисери: Юрій Смірнов, Владислав Калініченко;
Художник з костюмів – засл. працівник культури України Любов Медвідь;
Художник-постановник – Лариса Аполлонова;
Пластичне оформлення – Сергій Великодний;
Хормейстер – засл. працівник культури України Катерина Докукіна

 
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