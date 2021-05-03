У Сумському театрі ім. Щепкіна презентують нову виставу за мотивами повісті Гоголя “Вій” (16+) 15 та 16 травня о 18:00 у Сумському національному театрі ім. М.С. Щепкніа – прем’єра вистави “Чудернацькі пригоди Бурсака”. Це містична варіація на 2 дії за мотивами повісті М. Гоголя “Вій”.

Головний герой філософ Хома Брут стає на шлях “пошуку істини”, але натомість потрапляє у вир комічних і водночас драматичних пригод, що наповнюють сюжетну лінію особливим гоголівським колоритом. Своєрідною противагою Хомі Бруту виступає Панночка, яка є невід’ємною частиною народного фольклору, уособленням містичних сил, що полюють за слабкими людськими душами… Дійові особи:

Явтух – заслужений артист України Анатолій Красовський, Володимир Назаренко;

Спирид – Юрій Садовничий, Віталій Хоменко;

Дорош – Артем Кнопік, Олександр Михайлов;

Хома Брут – Владислав Калініченко, Владислав Писарев;

Панночка – Анастасія Леміш, Юлія Ковтун;

Хвеська – Дарія Маригіна, Катерина Саченко, Гелена Албагачієва;

Людина-примара – Назар Мачула. Нечисть – Сергій Ерошкін, Сергій Мирошніченко, Владислав Божок,

Евгенія Валюх, Уляна Бєлова-Калініченко, Ірина Рєчкіна,

Анна Сліпченко, Дарина Байстрюченко, Катерина Рашевська, Анастасія Ластовецька,

Анна Пахомова, Дарія Купальна,

Крістіна Зограбян. Хор: засл. працівник культури України Катерина Докукіна, Олена Оноприйко, Надія Фесенко, Ліна Люта, Олена Висоцька, Анастасія Старосельська, Катерина Дорошко, Максим Одінцов, Максим Шолох. Режисери: Юрій Смірнов, Владислав Калініченко;

Художник з костюмів – засл. працівник культури України Любов Медвідь;

Художник-постановник – Лариса Аполлонова;

Пластичне оформлення – Сергій Великодний;

Хормейстер – засл. працівник культури України Катерина Докукіна