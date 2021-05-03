Головний герой філософ Хома Брут стає на шлях “пошуку істини”, але натомість потрапляє у вир комічних і водночас драматичних пригод, що наповнюють сюжетну лінію особливим гоголівським колоритом.
Своєрідною противагою Хомі Бруту виступає Панночка, яка є невід’ємною частиною народного фольклору, уособленням містичних сил, що полюють за слабкими людськими душами…
Дійові особи:
Явтух – заслужений артист України Анатолій Красовський, Володимир Назаренко;
Спирид – Юрій Садовничий, Віталій Хоменко;
Дорош – Артем Кнопік, Олександр Михайлов;
Хома Брут – Владислав Калініченко, Владислав Писарев;
Панночка – Анастасія Леміш, Юлія Ковтун;
Хвеська – Дарія Маригіна, Катерина Саченко, Гелена Албагачієва;
Людина-примара – Назар Мачула.
Нечисть – Сергій Ерошкін, Сергій Мирошніченко, Владислав Божок,
Евгенія Валюх, Уляна Бєлова-Калініченко, Ірина Рєчкіна,
Анна Сліпченко, Дарина Байстрюченко, Катерина Рашевська, Анастасія Ластовецька,
Анна Пахомова, Дарія Купальна,
Крістіна Зограбян.
Хор: засл. працівник культури України Катерина Докукіна, Олена Оноприйко, Надія Фесенко, Ліна Люта, Олена Висоцька, Анастасія Старосельська, Катерина Дорошко, Максим Одінцов, Максим Шолох.
Режисери: Юрій Смірнов, Владислав Калініченко;
Художник з костюмів – засл. працівник культури України Любов Медвідь;
Художник-постановник – Лариса Аполлонова;
Пластичне оформлення – Сергій Великодний;
Хормейстер – засл. працівник культури України Катерина Докукіна
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