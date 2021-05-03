В Сумах сбили мотоциклиста 12 мая, около 15.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Привокзальной.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 30-летний водитель автомобиля Renault Megane, во время перестроения в правую крайнюю полосу, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Fada.

В результате ДТП 42-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.