В Сумах сбили мотоциклиста

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 30-летний водитель автомобиля Renault Megane, во время перестроения в правую крайнюю полосу, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Fada.
В результате ДТП 42-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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