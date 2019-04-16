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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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60 лет назад на Сумщине началась газификация

«Первый газовый факел зажжен у берегов Десны. Он стал предвестником будущей газификации других городов Сумщины - на Сеймом, Псла, Ворсклой, над всем нашим краем». Так в областной газете 60 лет назад писали о начале газификации Сумщины.

13 мая 1961 года в 21.30 в г. Шостка загорелся первый газовый факел. В сумерках на центральной площади города собралось более тысячи человек, чтобы отметить это событие. Первое дежурство на ГРП провели отец и сын Дубинины: Свирид Иванович, который 12 лет работал на газовых сетях Закарпатья, и Георгий, который пошел по стопам отца и выбрал профессию газовика.

В течение мая в городе были газифицированы шесть 8-квартирных домов, а к концу 1961 года газ получили 2261 семей Шостки и промышленные предприятия - заводы «Свема», «Звезда» и «Импульс» и городская ТЭЦ. За год было проложено 32 километра внутренних газовых сетей.

Для газификации города с 1957 года строился подводящий газопровод от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Москва», сообщает АО "Сумыгаз".

Общество Газификация История
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