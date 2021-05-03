Полицейские разыскивают мошенницу, которая выманила у сумского пенсионера 9000 гривен

Работникам Сумского районного управления полиции 84-летний пострадавший рассказал, что около часа назад к нему на стационарный телефон позвонил якобы врач. Женщина сообщила, что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие и теперь требует немедленного лечения. Мужчина согласился помочь. И только после того, как отдал деньги неизвестной, которая пришла к нему домой, догадался позвонить сыну. Оказалось, что с ним все в порядке.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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